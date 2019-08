Skyblivion, la mod che ricrea Oblivion in Skyrim, si mostra in un nuovo trailer

Skyblivion, l'ambiziosa total conversion che ricrea Oblivion in Skyrim, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ci aggiorna sullo stato dei lavori raggiunti dai modder. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, i risultati raggiunti sono notevoli.

Skyblivion è in sviluppo da 7 anni a opera del team TES Renewal, e ha visto la collaborazione di oltre 50 persone tra fan, modder e sviluppatori professionisti. L'obiettivo è ambizioso quanto suggestivo: ricreare l'interno mondo di Oblivion all'interno di Skyrim, permettendo ai giocatori di rivisitare le terre di Cyrodiil con un impatto visivo molto superiore rispetto all'originale The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Nel corso di questi lunghi 7 anni, i modder sono riusciti a ottenere risultati sempre migliori, avvicinandosi al risultato finale tanto atteso. Rispetto al trailer pubblicato nel 2016, per esempio, è evidente come il nuovo video riportato nella notizia mostri tutti i progressi raggiunti dal team di Skyblivion.

Anche se al momento non conosciamo una data di lancio precisa per la versione definitiva di Skyblivion, il project lead della total conversion ha dichiarato che i lavori sulla mappa sono stati quasi ultimati. Il mondo di Oblivion, dunque, è stato ricreato quasi del tutto in Skyrim, e non passerà molto tempo prima che la total conversion venga pubblicata.

Per tenervi aggiornati con il progetto, potete visitare la pagina di Skyblivion di TES Renewal.