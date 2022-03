Skyblivion: la mod che unisce Skyrim e Oblivion si mostra in 15 minuti di gameplay

Nell'attesa che Bethesda torni ad aggiornarci su The Elder Scrolls VI, gli appassionati della leggendaria saga ruolistica continuano a fornire il proprio contributo personale per arricchire i capitoli del franchise con delle mod sempre più sorprendenti.

È questo il caso di Skyblivion, un progetto che si pone il non poco ambizioso obiettivo di ricreare l'intero The Elder Scrolls 4: Oblivion utilizzando il motore di Skyrim, e il team di TESRenewal ha ora condiviso nuovamente i progressi fatti negli ultimi mesi.

Il team di Skyblivion ha costantemente documentato i suoi progressi su YouTube dal 2013, mostrando live streaming, la creazione di risorse, interviste agli sviluppatori. Mentre il progetto si avvicina sempre più al completamento, il team ha dato il via ad una serie di diari di sviluppo, che mostra in anteprima diversi aspetti della rinnovata Cyrodiil. Questa volta, il team si concentra sul mondo che sta costruendo per Skyblivion e sui modi in cui spera di instillare un senso di stupore simile a quello che tutti abbiamo provato quando esplorando Cyrodiil per la prima volta.

In questo lungo viaggio, gli sviluppatori iniziano a vedere "la luce in fondo al tunnel", tuttavia hanno altresì ammesso di avere ancora molto lavoro da fare. Sarebbe sicuramente un bel modo di ingannare l'attesa per l'arrivo di The Elder Scrolls VI, tuttavia la mod non ha ancora una data di lancio definitiva.