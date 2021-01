Skyblivion: nuovo video gameplay dall'enorme mod di Skyrim che ricrea Oblivion

Il collettivo di sviluppatori amatoriali che sta dando forma all'enorme progetto di Skyblivion pubblica un nuovo video gameplay che testimonia i passi in avanti compiuti nella realizzazione di questa mod di Skyrim che ambisce a ricreare il mondo di Oblivion e la sua esperienza di gioco.

In base alle ultime informazioni snocciolate dagli appassionati della serie ruolistica di The Elder Scrolls che stanno portando avanti questo lavoro a dir poco monumentale, Skyblivion vanterà un'interfaccia completamente nuova, un sistema di combattimento più evoluto, una progressione ruolistica originale e dei nemici dall'intelligenza artificiale più raffinata.

Essendo una total conversion, Skyblivion si smarcherà dall'esperienza vissuta dal Sangue di Drago in TES V Skyrim e introdurrà una mappa di gioco inedita, ispirata alle diverse regioni di cui si compone il Cyrodiil e ai reami daedrici dell'Oblivion.

Non a caso, gli autori di questo progetto promettono di integrare un'infinità di sorprese tra dungeon da esplorare e missioni in cui cimentarsi interagendo con i tanti personaggi secondari. Il lancio di Skyblivion è previsto nei prossimi mesi e in via del tutto gratuita per chi possiede le versioni PC (e le relative espansioni maggiori) di Skyrim e Oblivion. Oltre al nuovo video gameplay, in calce alla notizia trovate anche degli scatti che immortalano le ambientazioni di Skyblivion.

Se amate questo genere di progetti fan made, vi consigliamo di dare un'occhiata anche al video della mod di Skyrim x The Witcher che introduce i Segni di Geralt e tante altre innovazioni basate sulla serie GDR fantasy di CD Projekt.