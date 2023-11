Skyblivion, Oblivion incontra Skyrim: la splendida mod si mostra in un video gameplay

A seguito di una più triste notizia su Skyblivion con il creatore disperato per aver temuto per il suo "lavoro di una vita distrutto", ecco che si ritorna a parlare del progetto attesissimo dai fan: la Remastered di Oblivion in Skyrim è più viva che mai e negli scorsi giorni è stata al centro di un video di approfondimento sui lavori in corso.

Nello specifico, in data 1 novembre 2023 l'account YouTube di Rebelzize ha rilasciato un video in cui si mostra l'opera in azione per un totale di 25 minuti. Tra mod con l'IA che porta le texture di The Elder Scrolls IV Oblivion a 4K e rifacimenti del capolavoro Bethesda attraverso l'ausilio dell'Engine del successivo capitolo, ecco che The Elder Scrolls IV Oblivion è pronto a tornare in auge e sotto una nuova veste tecnica. Skyblivion si fa carico dell'eredità di questa iterazione per proporre qualcosa di inedito ai fan della serie e sarà disponibile per le Legacy Edition e le Special Edition di The Elder Scrolls V.

Skyblivion è ancora in lavorazione e richiederà un po' di tempo prima di arrivare in grande stile sul mercato videoludico. Tuttavia, le premesse del progetto fanno ben sperare, complice l'ultima presentazione di 25 minuti che lascia presagire una qualità che soddisferà ogni utente intenzionato a scaricare la suddetta mod.