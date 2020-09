Skyblivion: il sogno della mod di Skyrim che ricrea Oblivion prende forma in video

A diversi mesi di distanza dal loro ultimo aggiornamento, gli sviluppatori amatoriali di Skyblivion pubblicano un video diario che mostra i frutti del lavoro svolto per ricreare l'esperienza ludica e le ambientazioni di Oblivion con il motore grafico e gli strumenti dell'editor di Skyrim.

Il filmato confezionato e proposto su YouTube da Rebelzize testimonia l'impegno di questo collettivo di programmatori e designer dilettanti nel concretizzare il loro sogno, ossia quello di tuffarsi nelle atmosfere e nelle avventure di TES IV Oblivion con un comparto tecnico e delle dinamiche di gameplay analoghe a quelle di Skyrim.

L'ambiziosa total conversion di Skyblivion darà modo ai fan della serie ruolistica firmata da Bethesda di cimentarsi in una nuova campagna principale completamente slegata dalle vicende vissute dal Sangue di Drago in The Elder Scrolls V Skyrim.

Oltre al canovaccio narrativo originale e sganciato dall'odissea nordica di Dovahkiin, la mod in questione vanterà un'interfaccia completamente nuova, un sistema di combattimento riformulato con una progressione ruolistica del tutto inedita, dei nemici dall'intelligenza artificiale riscritta e un'infinità di sorprese tra PNG, missioni secondarie, dungeon ed elementi ispirati a Oblivion. I lavori su questa gigantesca mod, però, non sono ancora conclusi: la speranza dei fan è ovviamente quella di assistere al lancio di Skyblivion nel 2021 come espansione fan made da scaricare gratis su PC se si possiede già una copia di Skyrim.