Skyblivion, nuovo video: cco quando esce l'enorme mod di Skyrim che ricrea Oblivion

A pochi mesi di distanza dall'ultimo video di Skyblivion con 15 minuti di gameplay, gli sviluppatori dell'enorme mod di Skyrim che ricrea il mondo di Oblivion confezionano un nuovo trailer con scene di gioco inedite accompagnate dall'annuncio della finestra di lancio indicativa di questa attesa total conversion.

La poderosa mod promette di smarcarsi dall'esperienza vissuta dal Sangue di Drago in The Elder Scrolls V Skyrim per introdurre una mappa di gioco completamente inedita, ispirata ai reami daedrici dell'Oblivion e alle diverse regioni di cui si compone il Cyrodiil.

Si tratterà perciò di un progetto a dir poco monumentale che non si limita a ricostruire "1:1" l'esperienza originaria di Oblivion ma punta a integrare un'infinità di sorprese e aggiunte come dungeon, equipaggiamenti, missioni speciali, sottotrame legate alla lore di The Elder Scrolls e diversi personaggi secondari con cui interagire.

Le grandi ambizioni nutrite dagli sviluppatori di Skyblivion, però, sono direttamente proporzionali al tempo necessario per concretizzare questa visione: nel nuovo trailer, gli autori di Skyblivion ci spiegano che il lancio della total conversion avverrà "al più tardi" nel 2025. Una volta pubblicata, questa enorme espansione fan made sarà totalmente gratuita e modulare: i giocatori interessati ad alcuni aspetti specifici della mod, come le armi inedite o gli oggetti aggiuntivi, potranno scegliere quali componenti installare in base alle proprie necessità.

