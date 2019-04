Skybound annuncia in video The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

I ragazzi di Skybound Games presentano ufficialmente il progetto di The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, una collezione per PC, PlayStation 4 e Xbox One che comprende tutti i capitoli dell'avventura grafica di Telltale ambientata nella dimensione survival horror di The Walking Dead.

L'annuncio della collezione è accompagnato dalla pubblicazione di un video da parte di Skybound con protagonista Kent Mudle, l'ex Telltale a cui l'ideatore della serie fumettistica di The Walking Dead e dell'omonima serie televisiva, Robert Kirkman, ha affidato il compito di concludere lo sviluppo della Final Season di TWD.

All'interno di questa Collection speciale troveremo tutte e quattro le stagioni di The Walking Dead e l'esperienza spin-off dedicata a Michonne, per un totale di 50 ore di gameplay in 23 episodi unici, ciascuno dei quali con miglioramenti grafici e funzionalità bonus non meglio specificate, tra le quali figureranno dei video dietro le quinte con gli sviluppatori, i doppiatori e gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione di questa serie.

Il lancio di The Walking Dead: The Telltale Definitive Series dovrebbe essere a settembre su PS4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store. Nell'attesa di conoscere la data di commercializzazione definitiva e gli ulteriori bonus delle edizioni speciali e da collezione, vi lasciamo allo speciale di Gabriele Laurino che ripercorre l'ascesa e il declino di Telltale.