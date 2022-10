Skydance oltre The Walking Dead Saints & Sinners: svelato Behemoth, un survival VR

Gli sviluppatori di Skydance Interactive presenziano al Meta Connect per svelare ufficialmente Behemoth, un'esperienza in Realtà Virtuale intrisa di elementi survival che vedrà la luce su Meta Quest 2.

Il nuovo progetto firmato dagli autori dei brutali combattimenti di The Walking Dead Saints & Sinners proietterà gli appassionati del genere in una dimensione a tinte oscure piena zeppa di sfide da completare e, ovviamente, di creature da abbattere.



Il taglio survival dell'opera si riflette nelle scene confezionate da Skydance per svelare ufficialmente Behemoth: nel descrivere il titolo, gli sviluppatori spiegano di aver costruito l'intera esperienza di gioco completamente da zero, un'indicazione che lascia presagire diverse innovazioni ludiche, grafiche e prettamente contenutistiche rispetto al già ottimo Saints & Sinners.



Il breve teaser di Behemoth, se non altro, mostra uno spaccato delle ambientazioni 'glaciali' del titolo e ci informa che il nuovo survival di Skydance vedrà la luce su Meta Quest 2 nel corso del 2023. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nuovo video gameplay di The Walking Dead Saints & Sinner 2, anch'esso mostrato durante il Meta Connect 2022.