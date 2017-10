Skyforge annunciato per Xbox One con un nuovo trailer

Il publishere gli sviluppatori dihanno ufficialmente annunciato l'arrivo disu Xbox One. L'MMO, già disponibile su PC e PlayStation 4, arriverà sulla console Microsoft in Accesso Anticipato il prossimo 10 novembre.

Per quanto il gioco sarà distribuito in forma di free-to-play, gli utenti interessati possono optare per l'acquisto di tre differenti founders pack. Il primo, lo Standard Pack, include 100 Argenti e sette giorni di abbonamento Premium; il Deluxe Pack vi permetterà di sbloccare sin dall'inizio la classe Berserk, oltre ad includere 20.000 Argenti e 14 giorni di abbonamento Premium; il Golden Pack, infine, vi consente di sbloccare le classi Berskerk e Gunner e di ottenere 40.000 Argenti e 60 giorni di abbonamento Premium.

Skyforge uscirà su Xbox One il 10 novembre in Accesso Anticipato. In apertura di notizia trovate il nuovo trailer presentato per l'occasione da My.com e Allods Team.