Skylanders tornerà con una collection? Sondaggio di Activision riaccende le speranze

Il franchise di Skylanders è fermo ormai da diversi anni, ed è una delle serie Activision che vorremmo rivedere nel corso di questo 2023. Stando alle informazioni presenti in un sondaggio del publisher, non tutte le speranze potrebbero essere perdute.

Un utente reddit ha condiviso uno screenshot che ritrae un sondaggio apparentemente inviato da Activision ai suoi clienti. Il publisher si dice interessato a conoscere l'interesse che i giocatori nutrono ancora nel franchise di Skylanders, e fa un esplicito riferimento ad una possibile collection della serie ambientata nell'universo di Spyro the Dragon.

Nel chiedere informazioni agli utenti, Activision parla della possibilità di realizzare una collection rimasterizzata di Spyro's Adventure, Giants e Swap Force, che tra le altre cose non richiederebbe nemmeno l'utilizzo di action figure. In questo modo si andrebbe ad abbattere possibili barriere tra i giocatori e l'esperienza di gioco, sebbene le statuine siano state sempre di fondamentale importanza per la serie di Skylanders.

Nel sondaggio vengono anche citati i possibili nomi della collection (Skylanders Anthology, Portal Pack o Eons) e la finestra di lancio, fissata per il Q4 del 2023.

Al momento Activision non ha rilasciato pubblicamenti dei commenti sul futuro della serie di Skylanders, dunque attendiamo fiduciosi eventuali aggiornamenti da parte del publisher.