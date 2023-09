Quanto hanno venduto Skyrim e Fallout 4? Le previsioni di vendita di Starfield e TES 6

Oltre ad aver svelato la finestra di lancio prevista di The Elder Scrolls VI, il gigantesco leak dei documenti presentati durante il processo tra Microsoft ed FTC ci rivelano ulteriori informazioni sulla libreria di Bethesda, sia per quanto concerne i giochi già pubblicati che quelli in arrivo.

Ciò che balza immediatamente all'occhio dando uno sguardo ai documenti è il numero di vendite di The Elder Scrolls V: Skyrim, che a quanto pare ha oltrepassato quota 40 milioni di copie distribuite. Fallout 4, facente parte di un'altra serie ampiamente amata dagli appassionati dei GDR, ha invece superato le 25 milioni di copie.

La tabella inclusa nel documento riporta anche i numeri di molti altri titoli che confluiscono all'interno della società ZeniMax, tra cui: The Elder Scrolls Online (15 milioni di copie), Wolfenstein (9 milioni di copie), DOOM (10 milioni di copie), Prey (oltre 5 milioni di copie) e altri ancora. C'è da dire che le cifre non sono perfettamente aggiornate, e che giochi come Deathloop, al momento della stesura della tabella, non erano ancora stati pubblicati.

Interessante infine osservare le proiezioni di vendita di The Elder Scrolls VI, che secondo ZeniMax ha tutte le carte in regola per raggiungere le 40 milioni di unità di Skyrim, insieme a Starfield e Fallout 5, che secondo le previsioni raggiungeranno entrambi 25 milioni di copie.

Non conosciamo i numeri esatti delle copie vendute, ma Starfield ha già superato 6 milioni di giocatori sin dal lancio.