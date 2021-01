Skyrim accoglie Joe Biden: l'omaggio al Lincoln Memorial in un video a tema TES

Nei mondi di gioco creati da Bethesda non è affatto raro imbattersi in omaggi e segreti, e l'ultimo capitolo della saga di The Elder Scrolls non fa eccezione.

In effetti, gli Easter Egg e i segreti di TES V: Skyrim sono incredibilmente variegati e numerosi, e spaziano da omaggi a Star Wars a riferimenti a Romeo e Giulietta. Quello che sicuramente non è incluso nel celebre open world è invece il nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma un appassionato ha deciso di porvi rimedio. Il giocatore non si è spinto al punto da realizzare una mod, ma ha comunque trovato un modo per offrire un omaggio al 46° Presidente USA.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'utente Twitter attivo sul social network come "Videogame Edits" ha infatti offerto un mood "alla Skyrim" alla recente visita di Joe Biden al Lincoln Memorial. Ripresa dalle reti di ogni parte del mondo, la scena è stata riadattata dal giocatore, che vi ha aggiunto l'iconica interfaccia di gioco di The Elder Scrolls V: Skyrim, simulando così una visuale in prima persona per un eroe dell'avventura Bethesda. Joe Biden si è così trasformato in un NPC pronto a rivolgersi al nostro alter ego: quale missione vorrà affidarci?