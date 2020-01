Skyrim accoglie Vominheim: una mod ispirata a The Witcher 3 introduce la nuova area

La community di The Elder Scrolls V: Skyrim è ancora attivissima, in particolare sul fronte dello sviluppo di mod dedicate. Recentemente, un appassionato ha dato vita ad una creazione particolarmente interessante.

L'utente "venjhammet" ha infatti reso disponibile per i giocatori una mod tramite la quale introdurre nell'universo di Skyrim un'intera nuova area. Nello specifico, si tratta della regione di Vominheim, la cui estensione è all'incirca comparabile a quella di Solstheim. Con una struttura ad arcipelago, Volneheim è una landa caratterizzata da un clima rigido e composta da cinque differenti isole:

Mainland;

Fallvern island;

Frostfang island;

Northwind Bane;

Banefrost island;

Questa nuova regione, scrive il suo autore, ospita al suo interno dozzine di nuove location da scoprire ed esplorare in libertà. Per farvi un'idea delle aree presenti all'interno della mod, potete dare uno sguardo alle immagini disponibili in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Elemento interessante, per dar vita a Vominheim, il creativo utente ha scelto di ispirarsi alle Isole Skellige di The Witcher 3: Wild Hunt, recentemente al centro di una rinnovata attenzione. La pubblicazione dell'omonima serie Netflix ha infatti riacceso i riflettori sull'apprezzata opera videoludica targata CD Projekt RED: se ancora non avete avuto modo di visionarla, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di The Witcher, a cura di Gabriele Laurino.