Skyrim: Aela la cacciatrice in questo cosplay di Lera Himera forte e seducente

Ci sono tanti GDR sviluppati nel corso degli anni, ma una saga in particolare è diventata leggendaria. The Elder Scrolls è una serie di giochi di ruolo open world sviluppati da Bethesda Game Studios, conosciuta per la sua vasta mappa del mondo, il gameplay dinamico e le trame profonde e coinvolgenti.

Uno dei titoli più iconici della serie è Skyrim, ormai pubblicato più di 11 anni fa, ambientato in un mondo fantastico immerso in una cultura nordica immaginaria. In Skyrim, il giocatore è libero di esplorare l'ambientazione vasta e ricca di avventure, con gilde, organizzazioni, divinità e tanto altro, una ricchezza di contenuti che proporrà tanto da fare. Il gioco presenta una trama principale intricata e numerose missioni secondarie, che includono la possibilità di unirsi a diverse gilde e fazioni.

Una delle gilde presenti in Skyrim è I Compagni, ovvero una sorta di Gilda di Guerrieri, che si specializza in combattimenti corpo a corpo e abilità legate all'armamento. La gilda offre al giocatore missioni specifiche che mettono alla prova le abilità di combattimento, oltre a migliorare le proprie capacità. Le sfide e le quest proposte portano a conoscere vari personaggi di questo gruppo.

Una dei membri più interessanti della gilda è Aela la cacciatrice, una donna nordica molto abile con l'arco e le frecce. Aela ha una personalità forte e indipendente e dimostra grande fedeltà nei confronti della gilda e dei suoi membri e diventa in fretta uno dei personaggi più in vista del videogioco, e non a caso ciò è riflesso anche da una grande quantità di cosplay.

Lera Himera, nota cosplayer, ha deciso di vestirsi con i panni dei nordici di Skyrim per presentare questo cosplay di Aela la cacciatrice, riconoscibilissima per i capelli rossi, per i tratti verdi sul viso e per l'armatura di pelle. E ora si attende il prossimo personaggio virale in uscita con The Elder Scrolls VI.