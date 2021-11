Skyrim SE e Anniversary si aggiornano: black screen risolto, ancora problemi con le mod

Con l'ultimo aggiornamento di Skyrim Anniversary Edition, Bethesda risolve finalmente il fastidioso problema emerso su PC confastidioso problema del Black Screen su PC ma, purtroppo, sembra procurarne di ulteriori per le mod, anche per quanto concerne la Special Edition.

La nuova patch che porta The Elder Scrolls V Skyrim alla versione 1.6.323 si focalizza infatti sulla risoluzione del problema della schermata nera, un bug segnalato da molti appassionati del kolossal GDR all'avvio del gioco o nell'atto di caricare dei salvataggi modificati. Pur essendo emerso solo nella Anniversary Edition, il bug è stato risolto con una patch pubblicata anche per la Special Edition poiché le due versioni utilizzano il medesimo codice.

La chiusura del problema della schermata nera della Anniversary Edition ha così provocato degli errori nella gestione delle mod nella Special Edition di Skyrim, o almeno questo è il resoconto degli eventi fornito da chi si sta affacciando sui social e sui forum per segnalare l'accaduto al supporto ufficiale di Bethesda.

A detta di chi sta partecipando a questa accesa discussione in rete, l'installazione dell'ultima patch rende incompatibili strumenti come lo Skyrim Script Extender, utilizzato dagli appassionati per garantire il massimo supporto delle mod. Per risolvere il problema, in molti stanno provvedendo al "downgrade" di Skyrim Special Edition tramite un'apposita mod che riporta il gioco su PC alla versione 1.5.97.