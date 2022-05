Skyrim Anniversary Edition classificato in versione Switch: annuncio in arrivo?

Stando alla classificazione registrata da una rating board taiwanese, sembra proprio che dopo essere giunto già su PC e console PlayStation e Xbox, The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition si farà strada anche su Nintendo Switch.

Bethesda non si è ancora pronunciata in merito alla questione, e la compagnia non ha mai accennato apertamente alla possibile pubblicazione della più recente versione dell'RPG open world sulla console ibrida. Eppure, la classificazione taiwanese lascerebbe presagire l'arrivo di questa nuova versione, che potrebbe essere ufficialmente annunciata nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase o, ancor più plausibilmente, durante il prossimo Nintendo Direct che terrà la casa di Kyoto. Per quanto riguarda le aggiunte in questa edizione, si segnalano più di 500 nuovi oggetti del Creation Club, tra cui nuove missioni, armi e molto altro.

"Vincitore di oltre 200 premi Gioco dell'anno, The Elder Scrolls V: Skyrim celebra 10 anni di avventure. L'Anniversary Edition include un decennio di contenuti: il gioco principale acclamato dalla critica e gli add-on di Skyrim Special Edition, oltre a contenuti preesistenti e nuovi del Creation Club, tra cui missioni, dungeon, boss, armi, incantesimi e altro ancora", questa la descrizione che accompagna il prodotto in versione Switch.

Al momento non ci rimane che attendere un eventuale annuncio. Nel frattempo, potete tornare a Tamriel con il nostro Speciale dedicato a Skyrim Anniversary Edition.