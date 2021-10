Skyrim Anniversary Edition: contenuti inediti e bonus gratis nel nuovo video

A pochi giorni dal decimo anniversario di The Elder Scrolls V, Bethesda pubblica un video che illustra tutti i contenuti di Skyrim Anniversary Edition e le sorprese previste per chi possiede già la Special Edition dell'epopea ruolistica del Sangue di Drago.

L'approfondimento confezionato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios delinea il quadro completo delle novità che accompagneranno l'uscita di quella che viene descritta da Bethesda come "l'edizione di Skyrim più completa che sia stata mai pubblicata".

Contestualmente all'uscita della Anniversary Edition assisteremo infatti alla pubblicazione di un nuovo pacchetto aggiuntivo da riscattare gratis con Skyrim Special Edition: al suo interno troveranno spazio i DLC del Creation Club Santi e Seduttori (un set di armi, armature, nemici e tanto altro da scoprire), Rarità Ricercate (delle carovane khajiiti introdurranno beni rari provenienti da tutta Tamriel), Modalità Sopravvivenza e Pesca.

Gli acquirenti di Skyrim Anniversary Edition riceveranno questi quattro DLC e tuttele espansioni disponibili nel Creation Club, incluse nuove espansioni che introdurranno tante missioni secondarie e linee narrative inedite come Fantasmi del Tribunale, dedicata agli equipaggiamenti di TES 3 Morrowind, e La Causa ispirata ai reami dell'Oblivion. Per quanto concerne le ottimizzazioni su PS5 e Xbox Series X/S, Bethesda promette di fornire presto nuovi dettagli sulle migliorie grafiche e prestazionali previste per i possessori di una console di nuova generazione.

Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile dall'11 novembre. Alle ore 20:00 di giovedì 11 novembre verrà trasmesso in streaming un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Londra con il coro dei London Voices.