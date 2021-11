Skyrim Anniversary Edition: le mod non funzionano? Arriva la soluzione!

Skyrim Anniversary Edition ha fatto il suo esordio per celebrare il decimo anniversario dall'uscita dell'iconico The Elder Scrolls V, ma sembrano esserci alcuni problemi con le innumerevoli mod realizzate per il titolo Bethesda nel corso del tempo.

Il rischio è che la maggior parte di esse non funzionino correttamente nella nuova edizione del gioco, divenendo praticamente inutilizzabili. Tuttavia il modder extrwi, che lavora sullo Skyrim Script Extender su cui si basano la maggior parte delle mod realizzate per il quinto episodio della serie, è già all'opera per risolvere gli inconvenienti insorti con l'Anniversary Edition. Extrwi ha già creato una build preliminare dello SKSE con supporto alla nuova versione: "Ho speso tutto il mio tempo libero dell'ultima settimana e mezzo per crearla, e ce l'ho fatta un'ora prima che l'update andasse online. Ringrazio Bethesda per avermi fatto accedere in anticipo all'Anniversary Edition così da prepararla in tempo", spiega lo sviluppatore in un post su Reddit.

Extrwi approfondisce la questione con altri importanti dettagli: "A causa della grande quantità di codice riscritto manualmente per questa nuova release, la possibilità di incontrare bug è più elevata del solito, ma nonostante ciò le cose sembra stiano funzionando meglio di quanto mi aspettassi". Ci vorrà quindi ancora un po' di tempo prima che lo SKSE sia pienamente compatibile con l'Anniversary Edition, tuttavia la strada intrapresa sembra essere quella giusta e presto anche l'edizione celebrativa ospiterà centinaia di mod per la gioia dei fan.

Per ulteriori approfondimenti ecco tutte le novità di grafica e gameplay di Skyrim Anniversary Edition. Nel frattempo Todd Howard ha parlato della lunga attesa per The Elder Scrolls 6, ammettendo che i tempi così lunghi non sono mai un bene.