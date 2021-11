Skyrim Anniversary Edition: le novità tra grafica, contenuti e gameplay nel nuovo video

La dimensione fantasy di The Elder Scrolls non smette di evolversi. Con il nuovo trailer di Skyrim Anniversary Edition che precede l'uscita del titolo su PC e console, Bethesda ci offre una visione d'insieme delle numerose sorprese grafiche, ludiche e contenutistiche della "versione definitiva" del kolossal GDR.

A dieci anni dall'inizio della sua avventura, il Sangue di Drago si appresta a esplorare nuovamente le lande di Skyrim per cimentarsi in quella che gli stessi ragazzi di Bethesda descrivono come "l'esperienza più completa che sia stata mai proposta" agli appassionati del capolavoro open world diretto da Todd Howard.

Gli acquirenti di Skyrim Anniversary Edition riceveranno il pacchetto completo delle espansioni disponibili nel Creation Club, con ulteriori contenuti ispirati ai precedenti episodi dell'epopea ruolistica di Bethesda: in Fantasmi del Tribunale avremo infatti modo di immergerci nelle atmosfere di TES 3 Morrowind, mentre in La Causa ci addentreremo ancora una volta nei Reami dell'Oblivion.

Sono poi previsti dei ricchi incentivi sia per chi acquisterà l'Anniversary Edition che per chi possiede già la Special Edition di Skyrim, rappresentati dalla pubblicazione di un pacchetto aggiuntivo da riscattare gratis. Al suo interno troveranno spazio i DLC Santi e Seduttori (con un set di armi, armature, nemici e tanto altro da scoprire), Rarità Ricercate (con delle carovane khajiiti ricche di beni rari provenienti da tutta Tamriel) e i non meno importanti update che introdurranno la Modalità Sopravvivenza e le attività di Pesca.

Il lancio di Skyrim Anniversary Edition è previsto per l'11 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'uscita dell'edizione definitiva di TES 5 verrà celebrato con un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Londra, accompagnato dal coro dei London Voices, che verrà trasmesso in streaming da Bethesda.