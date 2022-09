Skyrim Anniversary Edition presto su Nintendo Switch? Spunta il rating europeo

Pubblicato nel 2021 su PC e console PlayStation e Xbox per festeggiare il decimo anniversario del kolossal RPG firmato Bethesda, The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition sarebbe in dirittura d'arrivo anche su Nintendo Switch, almeno stando alla più nota rating board europea.

Come scoperto da NintendoPAL, la più recente edizione di Skyrim è stata classificata in versione Switch dal PEGI, fissandone l'uscita ad una data placeholder fissata all'ormai superato 31 agosto 2022. Non ci sono ulteriori dettagli su quando l'edizione per la console ibrida Nintendo dovrebbe fare il suo esordio sul mercato, ma non è da escludere che novità da parte di Bethesda possano arrivare a stretto giro. Tra l'altro Skyrim Anniversary Edition per Switch era già stato classificato in Taiwan, dunque quello del PEGI sarebbe un secondo indizio sull'effettiva esistenza del porting.

L'Anniversary Edition è la terza versione rimasterizzata del celebre classico pubblicato originariamente nel novembre del 2021 su PC, PS3 e Xbox 360: nel 2013 venne infatti distribuita la Legendary Edition comprensiva di gioco base e relativi DLC (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn), mentre nel 2016 fu la volta della Special Edition arrivata su PS4 e Xbox One con miglioramenti tecnici, per poi sbarcare anche su Switch un anno dopo.

In attesa di scoprire se l'edizione più completa ed aggiornata arriverà anche sulla piattaforma della Grande N, potete intanto rileggere il nostro speciale sui 10 anni di Skyrim, un gioco ormai entrato nella leggenda.