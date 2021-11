Skyrim Anniversary Edition, PS5 vs Xbox Series X|S: l'update next gen alla prova

Per festeggiare l'anniversario del leggendario GDR, Bethesda ha organizzato diverse iniziative, tra le quali lo spettacolare concerto dedicato alla colonna sonora di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Ma non solo. La software house ha infatti deciso di riproporre il titolo dei record in un nuovo formato, la The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Arricchita da una serie di contenuti aggiuntivi rispetto al TES V: Skyrim originale, quest'ultima ha inoltre potuto contare su di un upgrade destinato alle console di nuova generazione. Ma come se la cava il titolo sugli ultimi hardware Sony e Microsoft?



Per scoprirlo, tornano utili i consueti video confronti dedicati, tra i quali il filmato disponibile direttamente in apertura. L'analisi di VG Tech rivela performance solide per The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, con il frame rate ancorato ai 60 fps. Sono invece presenti alcune differenze in termini di risoluzione. Su PS5, in particolare, il GDR propone una risoluzione nativa in 4K, mentre su Xbox Series X si è optato per una risoluzione dinamica, che spazia tra i 4K e i 2688x2160.



Il valore più basso resta ad ogni modo piuttosto raro su Xbox Series X, mentre cali di risoluzione sono più frequenti sulla sorella minore, Xbox Series S. Quest'ultima utilizza anch'essa una risoluzione dinamica, i cui estremi si attestano però sui 2560x1440 e i 1792x1440. Il valore più elevato, tuttavia, sembra poter essere raggiunto solamente negli scenari meno complessi, in particolare all'interno dei dungeon.