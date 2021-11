Skyrim Anniversary Edition: svelati i dettagli sui prezzi e sull'aggiornamento next-gen

A pochi giorni dal lancio Skyrim: Anniversary Edition, Bethesda ha pubblicato tutti i dettagli sui prezzi dell'ennesima iterazione del celebre gioco di ruolo, confermando l'aggiornamento gratuito alla versione next-gen.

Come è noto, Skyrim: Anniversary Edition raccoglierà in un unico pacchetto la versione di Skyrim: Special Edition e tutti i contenuti pubblicati dal Creation Club fino al momento del lancio, per un totale di oltre 500 elementi tra missioni, dungeon, armi, incantesi, nemici e boss. In attesa dell'uscita i vertici di Bethesda hanno reso noti i prezzi della nuova versione, acquistabile sia in forma standalone che come aggiornamento.

La copia standalone di Skyrim: Anniversary Edition costerà 54,99 Euro su tutte le piattaforme, sia in forma fisica che digitale. I possessori di Skyrim: Special Edition potranno invece effettuare l'aggiornamento alla versione Anniversary al costo di 19,99 euro. In questo ultimo caso gli sviluppatori hanno sottolineato che tutti i trofei e gli obbiettivi verranno conservati, con l'unica eccezione per l'aggiornamento da PS4 e PS5.

Infine, Bethesda ha confermato che l'update alla versione next-gen che include "grafica migliorata, tempi di caricamento più rapidi e altro", sarà gratuito per i possessori di Skyrim: Anniversary Edition e Special Edition. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Skyrim: Anniversary Edition uscirà il prossimo 11 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.