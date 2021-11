Skyrim Anniversary vs Special Edition: il clamoroso concerto di Londra celebra i 10 anni

Opera videoludica che ha fortemente segnato l'industria, The Elder Scrolls V: Skyrim ha festeggiato il decimo anniversario con una serie di eventi celebrativi volti a onorare l'iconico titolo e la sua community.

L'iniziativa principale è evidentemente rappresentata dalla pubblicazione di una nuova edizione del gioco, che raggiunge PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 con le novità della The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Rispetto a quanto visto nella precedente Special Edition, l'incarnazione celebrativa del GDR Bethesda sfrutta le potenzialità delle console di nuove generazione, proponendo al contempo una ricca rassegna di contenuti aggiuntivi, tra cui una selezione di 500 item ideati tramite il Creation Club.

Con The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition ormai disponibile da alcuni giorni, non mancano in rete i primi video confronti volti a evidenziare le novità del comparto tecnico della nuova versione del gioco. Direttamente in calce a questa news, ad esempio, potete osservare l'avventura in azione in Special Edition su PS4 Pro a confronto con l'Anniversary Edition su PS5.



In apertura, vi proponiamo invece la replica integrale del clamoroso concerto celebrativo organizzato da Bethesda. In diretta streaming, l'Orchestra Sinfonica di Londra e London Voices si sono infatti esibiti live nella colonna sonora di The Elders Scrolls V: Skyrim. Il risultato è stato un appuntamento assolutamente da brividi, che può essere rivissuto in differita grazie al video dedicato reso disponibile dalla stessa Bethesda.