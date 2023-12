Skyrim Apotheosis: la mod grande quanto un DLC arriva nel 2025

Si torna a parlare della titanica mod Apotheosis per The Elder Scrolls 5 Skyrim, in lavorazione ormai già da diversi anni ma che un poco alla volta si sta avvicinando al suo completamento. Ci sarà tuttavia da aspettare ancora un bel po'.

I creatori di The Elder Scrolls V Skyrim Apotheosis confermano infatti che la mod non vedrà la luce prima del 2025, senza tra l'altro fornire indicazioni più precise in merito ad una possibile finestra di lancio. Come consolazione, però, è stato diffuso un nuovo trailer della grande e ambiziosa creazione amatoriale che consente a tutti i fan di avere un nuovo assaggio del progetto e di tutti i progressi compiuti negli ultimi tempi.

Per chi non la conoscesse, Apotheosis punta ad essere una mod di proporzioni davvero consistenti, come fosse un grosso DLC o espansione di Skyrim, che permetterà di esplorare ben 17 diversi Piani dell'Oblivion non appena sarà disponibile per il download. Gli autori metteranno a disposizione non solo un vasto open world da esplorare in ogni dettaglio, ma puntano a dare grande libertà al giocatore oltre a mettere in primo piano la narrativa. Appuntamento dunque al 2025, si spera magari non inoltrato.

Nel frattempo è emerso che Obsidian chiese a Bethesda di lavorare a uno spin-off di The Elder Scrolls, sfortunatamente invano.