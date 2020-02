Skyrim Apothesis: la titanica mod che aggiunge 16 Regni dell'Oblivion è quasi completa

Il collettivo di programmatori e designer amatoriali che stanno dando forma ad Apotheosis, l'espansione fan made di The Elder Scrolls V Skyrim che promette di ricreare i reami dell'Oblivion, confermano l'avanzato stadio di sviluppo del loro ambizioso progetto e lo dimostrano con una ricca carrellata di immagini e scene di gameplay.

Con questa mastodontica mod in sviluppo da diversi anni, l'universo free roaming di Skyrim verrà ampliato per fare spazio a dei portali interdimensionali che condurranno verso i Piani dell'Oblivion. i Reami creati dagli sviluppatori indipendenti di Apotheosis saranno addirittura 16, ciascuno in grado di regalare ore ed ore di divertimento all'interno di scenari completamente esplorabili.

Ogni reame di Apotheosis vanterà diversi dungeon, delle aree a mondo aperto con tanti segreti da scoprire e persino dei personaggi secondari caratterizzati da delle linee di dialogo interamente doppiate in inglese. Chi si avventurerà nei regni "infernali" dell'Oblivion potrà creare nuove armature, acquisire armi ancora più potenti e ottenere degli incantesimi speciali, il tutto nella speranza di ricomporre il Cuore di Lorkhan ed evitare che il piano dimensionale delle divinità più oscure del pantheon di The Elder Scrolls si sovrapponga a quello degli esseri umani.

In aggiunta ai 16 mondi dell'Oblivion, Apotheosis promette di integrare anche un enorme Hub sulla falsariga di quello di Bloodborne, anch'esso pieno di enigmi da scoprire per ricomporre il puzzle narrativo di questa espansione amatoriale di Skyrim. L'uscita della mod Apotheosis dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi e potrà essere scaricata in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco su PC. Date un'occhiata all'ultimo video gameplay e alla ricca galleria immagini e diteci che cosa ne pensate di questo progetto fan made legato al kolossal ruolistico di Bethesda.