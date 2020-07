Skyrim: arriva la mod per i gattari, ecco A Cat's Life!

Una nuova invasione di felini ha colpito The Elder Scrolls V Skyrim No, niente tigri feroci, parliamo di teneri e innocui gattini tutti da coccolare, grazie a una mod denominata A Cat's Life e ora disponibile per il download su PC.

La mod A Cat's Life per Skyrim è attualmente Work in Progress e dunque ben lungi dall'essere completata, in ogni caso può già essere utilizzata in gioco. Una volta scaricato il file aggiunge una miriade di gattini che potrete accarezzare e nutrire, accudendoli con la massima attenzione e facendo attenzione che non vadano via o che soffrano la fame.

A Cat's Life è compatibile con The Elder Scrolls V Skyrim e Skyrim Special Edition, come detto la mod è in fase di test ma dovrebbe essere pubblicata ufficialmente il primo agosto. L'autore non garantisce il corretto funzionamento e mette in guardia da possibili crash e bug, non così frequenti ma comunque presenti trattandosi di una Beta.

Cosa ne pensate di questa mod? La proverete? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto, i primi commenti sul profilo dell'autore sembrano essere positivi, a quanto pare molti non vedevano l'ora di essere circondati da dolcissimi gattini da accarezzare.