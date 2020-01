Skyrim: in arrivo la mod che implementa il combat system di Sekiro

Siete grandi fan dell'ultima fatica From Software e adorate provare tutte le novità in termini di mod per The Elder Scrolls V: Skyrim? Allora potremmo avere proprio l'add-on che fa al caso vostro.

La mod in questione prende il nome di "Skyrim Die Twice" e non è altro che una versione pesantemente modificata della creazione di tktk per The Elder Scrolls: Skyrim Special Edition intitolata Ultimate Combat mod. Installando questa modifica di gioco potrete combattere in maniera molto simile a quanto visto in Sekiro: Shadows Die Twice, dal momento che la mod implementa un sistema di combattimento a base di parate, contrattacchi e azioni da eseguire con tempismo perfetto.

Attualmente non vi è modo di scaricare la mod in questione che, stando alle parole del suo creatore LertKrush, non necessita di ulteriori modifiche ed è pronta per la pubblicazione. Prima di poter rendere disponibile a tutti i file necessari all'installazione della componente aggiuntiva, lo sviluppatore amatoriale sarebbe in attesa della conferma da parte di tktk, il creatore della mod sulla quale è stata costruita Sekyrim. In attesa della pubblicazione, vi lasciamo ad un filmato che mostra la mod in azione.

Avete già visto la mod di The Elder Scrolls V ispirata a Nonna Skyrim?