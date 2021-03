Skyrim è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X?

The Elder Scrolls V Skyrim è uno dei vostri giochi preferiti? Ne avete una copia per PlayStation 4 o Xbox One e vi siete chiesti se acquistando PS5 o Xbox Series X/S potrete continuare a giocarci? Continuate a leggere questo articolo per tutti i dettagli sulla retrocompatibilità di Skyrim!

La riedizione per PC, PS4 e Xbox One del quinto capitolo degli Elder Scrolls, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, è stata pubblicata nel 2016 e ha consentito a migliaia di fan di rigiocare al GDR fantasy di Bethesda in una veste graficamente rinnovata e adatta alle console di scorsa generazione. Con l'arrivo di PS5 e Xbox Series X, Bethesda non ha ancora detto nulla su un possibile porting next-gen del titolo, che forse non avverrà mai, ma se avete una copia del gioco potete comunque provarlo in retrocompatibilità sulle nuove console.

Il gioco girerà come su PS4/Xbox One, con il framerate bloccato a 30 fps e senza alcuna aggiunta: si tratta della stessa identica versione. C'è però chi è riuscito a trovare un metodo per avvantaggiarsi del nuovo hardware e, sfruttando la possibilità di installare le mod, a far girare Skyrim a 60fps su PS5 e Xbox Series X.

Le mod sono probabilmente uno dei motivi principali per tornare su Skyrim, pensate che un gruppo di fan di prim'ordine ha costituito un vero e proprio team di sviluppo con lo scopo di ricreare il mondo e la trama di Oblivion in Skyrim con la mod Skyblivion.