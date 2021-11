Skyrim festeggia 10 anni con l'Anniversary Edition, un concerto e DLC gratis per Skyrim SE

I ragazzi di Bethesda festeggiano il decimo compleanno del Sangue di Drago con il lancio di Skyrim Anniversary Edition, un concerto e tanti DLC in regalo per chi possiede già la Special Edition del capolavoro ruolistico.

La software house statunitense legata agli Xbox Game Studios accompagna così l'uscita di Skyrim Anniversary Edition su PC, PlayStation e Xbox con una ricca gallera immagini e un invito, esteso a tutti gli emuli di Dovahkiin, ad assistere al concerto che si terrà alle ore 20:00 italiane di questa sera, giovedì 11 novembre.

Nella cornice dello storico teatro di Alexandria Palace, la London Symphonic Orchestra e i London Voices ci faranno rivivere le atmosfere e le musiche di Skyrim con un evento che verrà trasmesso in diretta dalle ore 20:00 sul canale ufficiale di Bethesda su YouTube o Twitch. Il concerto riproporrà gli inni, la musica ambientale e le melodie che hanno contribuito a rendere ancora più epico il viaggio intrapreso dal Sangue di Drago.

I possessori di Skyrim Special Edition (o chi ne fruisce su Game Pass) possono scaricare gratis una nutrita selezione di contenuti aggiuntivi provenienti dal Creation Club. Santi e Seduttori introduce una trama fondata su due missioni e tantissime novità tra armi, armature, nemici e oggetti. Rarità Ricercate consente invece ai giocatori di rifornirsi di oggetti rari provenienti da tutta Tamriel grazie alle carovane khajiiti, con mercanti pieni di merce e di ingredienti per veleni, frecce e pozioni speciali.

Il DLC sulla Modalità Sopravvivenza vede l'eroe lottare contro gli elementi: i giocatori devono cercare riparo nelle zone più fredde e indossare indumenti caldi per sfuggire alla morte da congelamento, per poi occuparsi dei bisogni primari come la fame e lo sfinimento. Si tratta quindi di una sfida completamente inedita che trasforma l'esperienza di gioco di Skyrim. Meno "dirompente", ma non per questo meno interessante, è poi il DLC gratis che aggiunge la modalità Pesca, con 20 specie acquatiche uniche da pescare nei numerosi specchi d'acqua della zona.