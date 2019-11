Skyrim compie otto anni: la nuova mod aggiunge texture 8K ai limiti del fotorealismo

Il programmatore dilettande conosciuto sulla scena come Winedave si unisce ai festeggiamenti di Bethesda per l'ottavo anniversario di TES V Skyrim pubblicando una versione aggiornata del pacchetto di texture 8K sviluppato con l'utilizzo di una tecnica di fotogrammetria.

Per dare forma al Texture Pack 8K, l'appassionato dell'epopea fantasy di Dovahkiin si è servito di una tecnologia per le scansioni 3D di ambienti reali non troppo dissimile da quella di cui si sono fregiati gli studi Quixel con la tech demo Rebirth "in salsa Death Stranding", con risultati tali da indurre Epic Games a comprare Quixel e l'intero set di programmi e librerie grafiche di fotogrammetria della compagnia per metterle a disposizione degli sviluppatori su Unreal Engine 4.

L'autore di questa mod, a ogni modo, si è già cimentato in altri progetti che hanno contribuito a rendere più realistico il comparto grafico di The Elder Scrolls V. Anche per questo, il nuovo pacchetto di texture 8K risulta essere perfettamente compatibile con tutti i lavori precedenti di Winedave e con la stragrande maggioranza delle mod che intervengono su aspetti della grafica di Skyrim come l'illuminazione ambientale (o la Nebbia Volumetrica di Skyrim), il tonemap o i modelli poligonali.

Parallelamente al pacchetto di texture 8K da 5,5GB, il modder si è premurato di pubblicare anche le versioni da 4K e 2K con un minore impatto sulle prestazioni del gioco su configurazioni PC meno performanti. In calce alla notizia trovate delle immagini esplicative che mostrano il livello di dettaglio ottenuto dal modder grazie a queste texture basate su scansioni 3D.