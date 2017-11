Skyrim a confronto su PS3, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video comparativo di, mettendo a confronto le versioni PS3, Xbox One, PC e Switch. Il filmato ci permette di paragonare il porting per la consolecon le precedenti edizioni del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Come visto nel caso di L.A. Noire, i video confronti di Candyland propongono un confronto grafico sulle stesse scene tratte dalle varie edizioni del gioco, permettendoci di cogliere anche le differenze più sottili in termini di resa grafica e pulizia dell'immagine. Nel filmato proposto in cima potete vedere The Elder Scrolls V: Skyrim in azione su PlayStation 3, Xbox One, PC e Nintendo Switch: riuscite a notare particolari differenze?

Ricordiamo che il GDR Bethesda si è visto protagonista di due recenti riedizioni che abbiamo avuto l'opportunità di recensire: oltre alla versione Switch, infatti, il quinto capitolo di The Elder Scrolls è approdato anche nella realtà virtuale con Skyrim VR.

