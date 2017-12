Skyrim a confronto su Xbox One X, PlayStation 4 Pro e PC

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video confronto di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition dedicato alle versioni Xbox One X, PlayStation 4 Pro e PC del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dopo il recente aggiornamento di Fallout 4 e Skyrim con il supporto a Xbox One X, è interessante vedere il quinto capitolo di The Elder Scrolls a confronto su PS4 Pro, PC e sulla nuova console Microsoft. Come al solito, i video di Candyland si basano sulle stesse identiche scene catturate dalle varie versioni del gioco in esame, l'ideale per farsi un'idea abbastanza indicativa sulle differenze che possono intercorrere in termini di grafica e frame rate.

Ricordiamo che The Elder Scrolls V: Skyrim è disponibile da pochi giorni anche su Nintendo Switch e PlayStation VR.