Skyrim in cooperativa online: la mod Skyrim Together risorge, ecco la data di lancio

I problemi occorsi a Skyrim Together, con annesse minacce di morte agli sviluppatori, sono ormai un ricordo del passato: il collettivo di programmatori amatoriali annuncia infatti l'imminente lancio della mod che promette di integrare la cooperativa online in The Elder Scrolls V Skyrim su PC.

L'espansione fan made di Skyrim Together punta infatti a stravolgere l'esperienza di gioco e le dinamiche ruolistiche del capolavoro di Bethesda introducendo, appunto, la possibilità di incontrare e collaborare in multiplayer con altri esploratori del GDR open world.

L'utilizzo della mod, inoltre, offre agli emuli di Dovahkiin l'opportunità di scontrarsi in battaglia con gli altri Sangue di Drago, dando così vita a dinamiche di gameplay sensibilmente più profonde e imprevedibili rispetto a quanto sperimentato nella "versione liscia" di Skyrim.

Il sistema escogitato dagli sviluppatori amatoriali consente a più giocatori di connettersi a una singola istanza attraverso un elenco di server gestiti direttamente dai giocatori. Gli autori di Skyrim Together Reborn affermano di aver riscritto da zero l'intero codice della mod, un intervento che si è reso necessario per garantirne la piena compatibilità con Skyrim Special Edition e il massimo livello di ottimizzazione e stabilità.

Il team di Skyrim Together spiega infine di voler introdurre ulteriori migliorie come la sincronizzazione del meteo, l'aggiunta di un'API di scripting per favorire la creazione di sistemi e funzionalità inedite basate sulla cooperativa online, la chiusura dei bug residui e il potenziamento della sicurezza. Prima di lasciarvi al video confezionato dagli autori di questa importante mod, vi informiamo che Skyrim Together sarà disponibile in via del tutto gratuita (e open source) a partire da sabato 9 luglio, ovviamente per la sola versione PC di TES V Skyrim.