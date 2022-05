Skyrim, un cosplay di Aela: la cacciatrice nord nella foto di Megalcarmen

Tra le tante razze utilizzabili nei mondi di The Elder Scrolls, ci sono i nord. Fieri e glaciali, provenienti da Atmora, un continente molto più a nord di Tamriel, si sono poi trasferiti nelle lande di Skyrim. Proprio questa terra enorme che fa da tetto per il continente principale delle avventure di Bethesda è il luogo principale del quinto gioco.

Essendo la patria dei nord, il videogioco Skyrim ha mostrato le vicende legate alle loro faide interne in merito alla dissoluzione dell'alleanza con l'impero e a tante altre vicende che hanno un impatto molto forte con i vari feudi presenti. E poi ci sono le varie gilde, che chi ha giocato a Skyrim Anniversary Edition ha potuto riscoprire, che hanno perso i nomi che avevamo conosciuto in Oblivion.

Ci sono ad esempio i Compagni, che fanno le veci della Gilda dei Guerrieri. Tra questi si nascondono i Lupi Mannari e proprio qui si otterrà la possibilità di diventare uno di loro. Tra i compagni canidi c'è Aela, una nord cacciatrice dall'aspetto barbaro. È uno dei pochi personaggi femminili di rilievo ricordati in Skyrim e quindi è al centro di molti cosplay. Proprio su di lei Megalcarmen si è basata per questo cosplay di Aela barbara, con la nord che userà l'ascia per compiere le sue missioni.

E ora si aspetta The Elder Scrolls VI con i suoi miglioramenti e le nuove storyline.