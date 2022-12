Skyrim: un cosplay di Aela la cacciatrice dei territori del nord

Skyrim, il quinto Elder Scrolls, è uno dei videogiochi più giocati dell'ultimo decennio, con milioni e milioni di copie vendute. Sono stati undici anni di successo per Skyrim che ancora oggi è al centro di molti aggiornamenti grazie a una nutrita schiera di fan che pensa sempre a come modificarlo, creando mod e addons di vario tipo.

E questo processo durerà ancora a lungo, dato che The Elder Scrolls VI è ancora lontanissimo nel tempo, con soltanto un teaser pubblicato anni fa al quale non è stato dato alcun seguito. Quindi i videogiocatori si divertiranno ad animare con le mod ancora una volta la terra di Skyrim, la regione più settentrionale del continente dove finora hanno avuto luogo le avventure di casa Bethesda. Tra paludi, poche aree fertili e verdi, tanta tanta neve e territori impervi, c'è anche una grande possibilità di andare a caccia.

E Aela la cacciatrice lo sa bene, dato che è il suo lavoro primario. La Nord, quindi originaria di questa regione, è uno degli esponenti più in vista de I Compagni, la gilda di guerrieri che darà al sangue di drago diverse missioni da portare a termine, in cambio di ricompense e poteri di varia natura. La voglia ferale di andare a caccia di Aela - essendo anche un lupo mannaro - si riflette nel lavoro realizzato da Yugoroforge, cosplayer che in questo scatto si mette in mostra con la divisa fatta di pelle, un coltellino con cui uccidere le sue vittime e le pitture da guerra nere che porta sul viso.

Un cosplay di Aela la cacciatrice molto efficace e che potrebbe risultare insidioso, addirittura pericoloso se decidesse di trasformarsi.