Skyrim: un cosplay della cacciatrice Aela dall'italiana Silvia Black-Briar

Sebbene sia uscito nell'ormai lontano 2011, Skyrim è ancora oggi uno dei titoli più giocati e amati dal pubblico. Facciamo dunque ritorno nella più fredda delle province di Tamriel al fianco della cosplayer italiana Silvia Black-Briar.

Quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls, Skyrim vive ancora grazie alle incredibili mod realizzate dai fan. Se alcuni modder ricreano Morrowind a Skyrim, altri ancora ritengono che l'IA sia il futuro dei GDR e portano ChatGPT in Skyrim.

Se Skyrim è ancora la vertice dopo oltre 12 anni dall'uscita il merito è però da ricondursi all'amore degli appassionati, che lo esprimono anche attraverso numerosi cosplay pubblicati in rete. Ultima a essersi cimentata in una interpretazione di una dei protagonisti di The Elder Scrolls V: Skyrim è l'artista nostrana e istruttrice fintess FIF Silvia Black-Briar.

Con il contributo della fotografa Strefania Pellizzari, la cosplayer ha condiviso una sua interpretazione di Aela la Cacciatrice. L'atmosfera di questa fedelissima interpretazione riporta gli spettatori dritti a Skyrim. Lo scatto, che pare infatti realizzato in uno dei boschi della regione settentrionale di Tamriel, è stato realizzato a Vicenza, poco prima dell'arrivo di un temporale. In questo cosplay di Aela la Cacciatrice da Skyrim vediamo il lupo mannaro del Nord, ladro e membro dei Compagni riposarsi seduta su una roccia, ma sempre all'erta con la spada sguainata.