Skyrim: la divinità daedrica Namira in un cosplay sanguinario ma stupefacente

I principi daedrici hanno generato più di un problema al mondo di The Elder Scrolls nel corso dei suoi innumerevoli capitoli. I viandanti ed eroi che hanno percorso le varie epoche hanno talvolta aiutato questi esseri che vivono in un'altra dimensione, mentre altre volte si sono ritrovati a doverli tenere a bada.

In pochissimi si sono fatti vedere con un corpo fisico, mentre la maggior parte delle volte la loro raffigurazione è stata lasciata alle varie statue presenti a Skyrim e nel resto di Tamriel, con le quali l'eroe può interagire. Una di queste è la statua di Namira, principe daedrico dell'oscurità, miseria e sporcizia, conosciuta anche come la signora della decadenza. Anche a distanza di anni, Namira è tornata in Skyrim con la Anniversary Edition, ma anche fuori da questo mondo c'è qualche sua rappresentazione.

La cosplayer Luna ha dato sfogo alla propria fantasia e si è cimentata in un cosplay a tema The Elder Scrolls. Come non manca di raccontare lei stessa, la cosplayer si è ritrovata di fronte a una sfida dato che non esistono raffigurazioni ufficiali ben chiare di questo principe daedrico e ha così deciso di dare il proprio contributo nel dare un corpo e un carattere a questo personaggio. Ecco così un cosplay di Namira da Elder Scrolls, pronta per manifestasi di nuovo a Skyrim nelle foto in basso.

