Skyrim e DOOM senza limiti: c'è chi riesce a 'riprodurli' su un test di gravidanza!

L'appassionato di tecnologia conosciuto su Twitter come Foone ha portato il modding di The Elder Scrolls V Skyrim e DOOM a un nuovo livello: il fan dei due kolossal di Bethesda e ID Software è infatti riuscito a "riprodurre" i due giochi sullo schermo di un test di gravidanza digitale!

Per riuscire in questa piccola grande impresa, Foone ha smontato il test di gravidanza e vi ha saldato un minischermo OLED in sostituzione dell'originario pannello LCD dalle capacità estremamente limitate (ma quantomai "utili allo scopo"). Compiuta questa operazione, l'utente di Twitter ha poi connesso lo schermo a un microcontrollore programmato per ricevere il segnale da una fonte esterna e ritrasmetterlo sullo schermo in questione, ottenendo così i risultati che possiamo ammirare nei due video in calce alla notizia.

Non si tratterebbe, quindi, di una sorta di "console portatile" ma di un sistema che permette al suo creatore di utilizzare il display OLED del test di gravidanza digitale come un piccolo schermo sostitutivo della TV o del monitor del proprio PC. Lo stesso Foone, comunque, ritiene di poter integrare un qualche tipo di input videoludico al proprio dispositivo, soprattutto per quanto concerne la sua "riedizione in dolce attesa" di DOOM, pur specificando che tale modifica sarebbe estremamente complicata da portare a termine. Per un approfondimento ulteriore, vi rimandiamo a questo articolo sulla potenza hardware del test di gravidanza di Foone.

A chi ci segue, ricordiamo infine che da metà agosto è disponibile la Modalità Rendering di DOOM Eternal, una funzione che permette agli appassionati dell'FPS di ID Software di accedere ingame a tantissimi filtri grafici.