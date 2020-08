Skyrim: un fan installa 100 mod e lo trasforma in Sekiro Shadows Die Twice

Lo youtuber LowEnder è un grande appassionato di soulslike e di giochi di ruolo open world che, servendosi di oltre 100 mod, ha provato a trasformare in Sekiro Shadows Die Twice la sua copia PC di The Elder Scrolls V Skyrim.

Attingendo allo sconfinato catalogo di espansioni fan made di Skyrim, il creatore di contenuti è riuscito a dare vita a una "total conversion" che emula il sistema di combattimento, la progressione ruolistica, le ambientazioni e i personaggi del kolossal action di FromSoftware.

Per aiutare i giocatori di TES V Skyrim a recuperare tutte le mod che ha utilizzato per raggiungere i risultati che possiamo osservare nel video che campeggia a inizio articolo, LowEnder ha stilato una lista con le mod più importanti che ha scaricato gratis dalle pagine di NexusMods e di altri portali affini:

Himika's lock on

VioLens - A Killmove Mod SE

TK HitStop SE

Ultimate Combat SE

Shinobi Combat - A Sekiro Combat Mod

The Ultimate Dodge Mod

3rd Person Camera Overhaul

Shinobi Tools

World Of Rudra

MSZ Item Set

Sekiro Armor

Enhaced Blood Splash

EAD - Every Attack Different SE

Cosa ne pensate del lavoro svolto dallo youtuber? Fatecelo sapere con un commento: intanto, vi ricordiamo che Sekiro riceverà un enorme update a ottobre e che i più recenti leak di Skyrim su PS5 si sono rivelati falsi.