Skyrim: i fan portano le mod su Switch, nonostante l'assenza del supporto ufficiale

Anche se Bethesda non ha nessun piano per supportare le mod di The Elder Scrolls V: Skyrim su Nintendo Switch, alcuni fan sono riusciti a trasferire alcune mod della versione PC sulla console ibrida, rendendole completamente funzionanti.

Senza alcun supporto ufficiale all'orizzonte, i fan di Skyrim hanno iniziato a prendere in mano la situazione, creando nuove mod e portando quelle già esistenti sulla versione Switch del gioco. Parlando ai microfoni di Eurogamer, il modder Doodlez ha dichiarato: "Sono sempre stato affascinato dall'idea di moddare i giochi che non sono pensati per essere modificati dagli utenti. C'è una certa distanza tra la scena del modding su Console e PC, e mi piacerebbe costruire un punte tra i due mondi per avvicinarli."

Doodlez e il resto della community hanno visto crescere l'interesse per il progetto, fino a pubblicare lo Skyrim NX Toolkit, un tool che consente di portare le mod di Skyrim anche su Nintendo Switch. Nel momento in cui riportiamo la notizia, in particolare, sono disponibili una serie di mod che aggiungono nuove skin per personaggi, armi a tema provenienti da Morrowind e altro ancora.

Per utilizzare queste mod, tuttavia, i possessori della console ibrida devono utilizzare un firmware modificato, col rischio di essere bannati da Nintendo. Per questo motivo, non vi incoraggiamo a portare avanti l'operazione, invitandovi a leggere la notizia a solo scopo informativo.

Vi farebbe piacere se Bethesda decidesse di supportare ufficialmente le mod su Nintendo Switch?