Skyrim e i folli consigli ironici: la community impazzisce per la nuova Mod

In attesa di scoprire quale sarà l'ancora misteriosa data di uscita di The Elder Scrolls VI, l'eredità di The Elder Scrolls V: Skyrim non è ancora destinata a spegnersi.

Lo dimostra lo straordinario affetto con il quale la community continua ad arricchirne e ampliarne l'universo, grazie ad una ormai sconfinata rassegna di Mod dedicate. Tra queste ultime, spunta ora una divertente trovata di un Modder che sembra aver conquistato la platea dei Dovahkiin. Quest'ultima interviene drasticamente sulle schermate di caricamento di The Elder Scrolls V: Skyrim, solite ospitare approfondimenti sull'immaginario del GDR o consigli su come affrontare l'avventura al meglio.

Come potete verificare dal piccolo assaggio disponibile in calce a questa news, la Mod in questione introduce una rassegna di "consigli" ironici, che stanno conquistando rapidamente la platea di Reddit. Ad esempio, i Troll presenti nell'epopea Bethesda si tramutano qui in creature che "esistono principalmente nei reami di Reddit, 4Chan, YouTube e Twitter, terre bizzarre lontane da Skyrim". La Mod ha riscosso talmente tanto successo, che il suo autore ne ha realizzato un Volume 2, che trovate sul portale Bethesda dedicato:

Una simpatica trovata, che non mancherà di divertire molti videogiocatori ancora in viaggio tra le immortali terre di Skyrim.