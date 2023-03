Skyrim, la nuova frontiera del modding è l'IA: un fan crea missioni con ChatGPT

Nel giorno del via libera di Apple alle app iOS basate su ChatGPT, il creatore di contenuti Joov conquista il suo 'quarto d'ora di celebrità' per essere riuscito a servirsi dell'IA generativa di ChatGPT per creare delle profonde quest con dialoghi ramificati e legati alla lore dell'iconico gioco di ruolo Bethesda.

Consapevole dei grandi passi in avanti compiuti dall'intelligenza artificiale in questi ultimi mesi, lo youtuber con la passione per le mod di Skyrim ha così deciso di servirsi di ChatGPT per creare in maniera quasi istantanea delle missioni semplicemente immettendo dei termini (i cosiddetti 'prompt') nell'apposito editor testuale.

L'IA Neurale che sovrintende alla creazione delle quest procedurali di Skyrim attinge alla sconfinata lore di The Elder Scrolls e dello stesso TES V per offrire agli appassionati l'ennesimo pretesto per reindossare i panni del Sangue di Drago.

Con l'utilizzo congiunto di mod come Shadow of Skyrim o Skyrim World, il creatore di contenuti che ha creato il generatore di missioni testimonia le potenzialità delle IA generative che, come dimostrato dallo stesso ChatGPT o da MarioGPT, il Super Mario Bros. con livelli infiniti, promettono di rivoluzionare il futuro dell'industria dell'intrattenimento digitale e il modo stesso in cui si sviluppano i videogiochi. Un futuro che, a ben vedere, è già 'presente' se pensiamo all'AI Art di giochi come High on Life e alle polemiche scatenate dal crescente ricorso a questo genere di 'soluzioni creative'.