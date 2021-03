Skyrim si gioca in prima persona o anche in terza?

Siete tra coloro che amano personalizzare il proprio personaggio virtuale in ogni aspetto per poterlo poi ammirare durante le fasi di gioco? Allora vi interesserà sapere se anche in The Elder Scrolls V Skyrim, uno dei giochi di ruolo all’occidentale per eccellenza, avrete questa possibilità.

Iniziamo col dire che una delle caratteristiche tipiche di gran parte dei titoli action-rpg all'occidentale di Bethesda, azienda ormai leader nel genere, è proprio la possibilità di alternare a vostro piacimento tra una visuale in prima persona e una in terza persona, posta alle spalle del protagonista. Dopo questa breve premessa sarete quindi contenti di sapere che anche in Skyrim è presente questa caratteristica, esattamente come negli altri capitoli della serie The Elder Scrolls ma anche all’interno della serie Fallout dal terzo capitolo in poi (ovvero da quando la serie finì in mano a Bethesda).

Fin dal primo momento del gioco, dopo aver completato la visione del filmato introduttivo e aver terminato la creazione del vostro personaggio attraverso l’approfondito editor, vi verrà quindi fornita la possibilità di cambiare a piacimento, e quanto volte vorrete, la telecamera della visuale utilizzata, passando da quella in prima persona a quella in terza e viceversa. Ciascuna delle due opzioni ha infatti vantaggi e svantaggi, con la prima che permette di avere una visione completa del proprio personaggio e dell’ambiente circostante, e la seconda che invece può contribuire a migliorare l’immersività e la vostra capacità di azione all’interno di spazi chiusi come dungeon oppure edifici.

Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti di nessuna delle due possibilità offerte originariamente da Bethesda, tenete presente che potrete in ogni momento installare una mod che vi permetta di modificare la telecamera di gioco a vostro piacimento: una delle mod più apprezzate che svolgono questo compito è Customizable Camera, creata dall’utente Arindel e scaricabile gratis da Nexus Mods.