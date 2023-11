Skyrim: un giocatore ha ucciso tutti gli NPC, non c'è più nessuno

Non bastava il creatore di un personaggio PvP di Elden Ring pensato appositamente per perdere, ora un altro giocatore fa parlare di sé per un'altra impresa piuttosto assurda e fuori di testa: uccidere ogni singolo NPC presente all'interno di The Elder Scrolls V Skyrim compiendo così un autentico genocidio senza precedenti.

Su Reddit l'utente Amelix34 mostra le proprie statistiche nelle quali viene riportato il conteggio di ogni singola persona, animale e creatura mostruosa eliminata nel corso della sua partita, per un totale di oltre 5400 uccisioni. Insomma, le terre di Skyrim ora sono una gigantesca landa desolata e priva di vita dopo l'immensa strage compiuta dal fan dell'opera targata Bethesda. Un'impresa talmente folle che dopo questa infinita scia di morte sul suo personaggio c'è ora una taglia complessiva di ben 267.140 pezzi d'oro.

La testimonianza del giocatore ha chiaramente attirato l'attenzione di tutti i partecipanti al subreddit dedicato a Skyrim, con molti utenti che hanno commentato in maniera ironica la sua impresa: c'è chi si congratula con lui definendolo "un vero divoratore di mondi", e chi invece gli fa notare che "ora resta solo da uccidere il tuo personaggio".

Non solo stragi di enormi proporzioni, a far parlare sono anche i modder e le loro incredibili creazioni: su Skyrim sono giunti i dinosauri grazie al lavoro svolto da Birbwalker21.