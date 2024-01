Skyrim: grafica da urlo con la nuova mod next-gen in arrivo nel 2024

Al netto del tempo trascorso dall'uscita, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è ancora al centro dell'attenzione della community di modder, che proprio negli ultimi giorni hanno annunciato l'arrivo di un pacchetto che rivoluzionerà il comparto grafico del gioco Bethesda.

Giusto qualche giorno fa, infatti, il creatore del Nolvus modpack ha confermato che entro la fine del 2024 arriverà la V6, ossia la sesta versione del corposo pacchetto contenente un'ampia gamma di mod per il gioco di ruolo al fine di alterarne l'aspetto grafico e non solo. Le mod incluse nel bundle non si limitano a migliorare la resa visiva del gioco con ormai 13 anni sulle spalle, ma anche a modificarne il combat system ed altri elementi per offrire ai giocatori la miglior esperienza possibile. Basti pensare che la V5 del Nolvus modpack conteneva ben 2.000 mod, quindi possiamo ipotizzare che tale cifra aumenterà ulteriormente al debutto del grosso pacchetto.

Almeno per il momento, il creatore del pacchetto non ha voluto fornire indicazioni specifiche sulla finestra di lancio, limitandosi a dire che la mod arriverà nel 2024. In compenso, però, è stato pubblicato un video che ci permette di avere un assaggio delle potenzialità del Nolvus modpack V6.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale sulle 10 mod epiche di Skyrim che non potete ignorare.