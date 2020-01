Skyrim con la grafica di Zelda BOTW grazie alla mod Breath of the Wildrim

Un membro della community di Reddit appassionato di The Elder Scrolls 5 sta provando a donare alla dimensione fantasy di Skyrim l'aspetto del Regno di Hyrule di Zelda Breath of the Wild con una mod che ambisce a trasformare lo stile artistico del kolossal ruolistico di Bethesda.

Basandosi sull'ottimo lavoro svolto dagli autori di Artistic Skyrim Overhaul, il modder sta tentando di sostituire ogni singola texture del mondo di gioco di TES V per infondere un pizzico di magia hyruliana agli elementi naturali e architettonici che imperlano il paesaggio esplorato dagli emuli di Dovahkiin.

Nel presentare il suo progetto, il modder afferma di amare alla follia Zelda Breath of the Wild ma di essere ormai stanco di perdersi tra le centinaia di mod realizzate in questi anni da chi ha voluto cambiare l'aspetto di Skyrim ispirandosi agli scenari del capolavoro di Eiji Aonuma.

Il lavoro svolto dall'autore di Breath of the Wildrim (non ancora completato) seguirà perciò un percorso diverso da quello tracciato dagli altri sviluppatori dilettanti che sono maggiormente interessati all'introduzione di contenuti inediti, come quelli che hanno riguardato la gigantesca mod di Skyrim con armi dungeon e magie di Zelda. Tra i progetti crossover più interessanti della scena dei modder del GDR di Bethesda, è poi impossibile non citare la mod di Skyrim che implementa il combat system di Sekiro.