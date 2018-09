Skyrim: I fabbri di Man at Arms forgiano una replica della Frangialba (Dawnbreaker)

I ragazzi di Man at Arms sono tornati con una nuova creazione. Questa volta i fabbri di Baltimore Knife and Sword hanno deciso di accontentare le numerosissime richieste dei fan di The Elder Scrolls 5 Skyrim, forgiando una delle spade più iconiche del gioco: la Frangialba (Dawnbreaker in inglese).

Come al solito, il filmato che trovate in apertura di notizia vi illustra ogni passaggio del processo di creazione della spada, dalla progettazione e fucinatura agli ultimi dettagli. Che ne pensate dell’ultimo lavoro dei ragazzi di Baltimore Knife and Sword? Secondo voi è una replica fedele della Frangialba di The ElderScrolls V: Skyrim? Se la nuova puntata di Man at Arms vi è piaciuta, vi segnaliamo che sulle nostre pagine trovate altri episodi dello stesso format dedicati ad altri videogiochi, come Nier Automata, Kingdom Hearts 3 e Bloodborne.