Skyrim immortale con le mod: l'espansione The Tempest Isle è da non perdere

Nonostante siano passati quasi 13 anni dalla sua originale uscita sul mercato, The Elder Scrolls V Skyrim continua ad essere un gioco sempre attuale grazie anche all'incessante supporto dei modder che elaborano idee sempre più ambiziose per espansioni amatoriali del kolossal Bethesda.

Conosciamo ad esempio la mod Skyblivion per Skyrim che mescola il quinto capitolo della serie con The Elder Scrolls IV Oblivion, adesso attraverso il lavoro di Cryptdick i fan possono scoprire le meraviglie di The Tempest Isle, una maxi-mod che arricchisce con tanti nuovi contenuti l'esperienza offerta dal titolo Bethesda. The Tempest Isle introduce una quest nuova di zecca con missioni principali e secondarie da affrontare, nuovi personaggi, linee di dialogo inedite interamente doppiate e persino varianti di nemici noti da combattere.

Cryptdick ha diffuso anche un trailer di The Tempest Isle in modo così da offrire a tutti gli interessati una panoramica dei contenuti della mod-espansione, così che tutti abbiano un'idea di cosa aspettarsi da questo nuovo viaggio amatoriale tra le terre di Skyrim. Se dunque avete già consumato a dovere il gioco base su PC, le espansioni ufficiali ed altre mod ancora, correte sul portale Nexus Mods, scaricate The Tempest Isle e godetevi una nuova, grande avventura.

Ne volete ancora? Tenete d'occhio la mod Lordbound di Skyrim che, dopo uno sviluppo di 10 anni, si appresta a divenire realtà entro la fine del 2024.

