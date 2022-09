Skyrim incontra Legacy of Kain: la Mod resuscita l'immaginario di Soul Reaver

In attesa di scoprire se The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition arriverà su Nintendo Switch, gli appassionati continuano a creare contenuti per il cult videoludico di casa Bethesda.

Il Modder attivo in rete come Turelim Vampire, in particolare, ha deciso di teletrasportare l'immortale immaginario di Legacy of Kain all'interno dell'iconico GDR. Grazie ad una Mod dedicata, già disponibile per il download, l'appassionato ha ricreato in TES V: Skyrim una delle mappe PvP del titolo multiplayer Legacy of Kain: Nosgoth.



La scelta, in particolare, è ricaduta su Freeport, ma il Modder non si è accontentato. All'interno della sua creazione, Turelim Vampire ha infatti incluso anche rovine e templi tratti da altri capitoli della serie, da Blood Omen a Soul Reaver, passando per i sequel Soul Reaver 2 e Blood Omen 2. Oltre alla nuova ambientazione, la Mod di Skyrim a tema Legacy of Kain include ben 13 missioni inedite, oltre ad armi, equipaggiamenti e incantesimi aggiuntivi.



Come già testimoniato dall'annuncio della data di uscita della Mod Skyrim Together, la scena dei Modder attivi sul gioco Bethesda è ancora decisamente fiorente. La Mod dedicata a Legacy of Kain, lo segnaliamo, è disponibile sia per la Legacy Edition sia per la Special Edition di The Elder Scrolls V: Skyrim.