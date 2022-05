Skyrim incontra Shadow of Mordor: l'innovativo sistema Nemesis in arrivo con una mod

Middle-Earth: Shadow of Mordor ed il suo seguito Shadow of War sono ricordati dagli appassionati per una particolare meccanica esclusiva dei due giochi: il Nemesis System. Tale meccanica arriverà presto anche in The Elder Scrolls V: Skyrim attraverso una mod molto ambiziosa attualmente in sviluppo.

Per chi non sapesse o non ricordasse come funziona, il Nemesis System consentiva ai nemici di ricordarsi delle azioni compiute dal giocatore in combattimento, memorizzando le proprie sconfitte per mano del protagonista ma anche le loro vittorie contro l'utente, morto sotto i loro colpi. Così facendo, i membri dell'esercito avversario potevano salire o scendere all'interno di una scala gerarchica divenendo in questo modo più forti o più deboli con il proseguire dell'avventura.

Il modder Syclonix sta provando ad implementare al meglio questo sistema sul grande classico degli Action/RPG realizzato da Bethesda. Intitolata Shadow of Skyrim, la mod funziona in maniera molto simile a quanto visto nei giochi ambientati nell'universo de Il Signore degli Anelli: se il giocatore viene ucciso da un nemico, quest'ultimo otterrà un nome specifico ed un potenziamento alle proprie statistiche, oltre alla possibilità di appropriarsi dell'equipaggiamento lasciato dal protagonista sconfitto. L'utente potrebbe inoltre ritrovarsi con dei malus da gestire, come ad esempio l'impossibilità ad utilizzare scudi almeno fino a quando non otterrà la sua vendetta.

Sebbene meno elaborata rispetto a quanto visto in Shadow of Mordor, la mod di Syclonix appare piuttosto ambiziosa e potrebbe offrire un approccio completamente nuovo all'opera Bethesda. Restando in tema, un fan ha ricreato versioni perfette dei giocatori in Skyrim.

Avete visto invece che nonna Skyrim ha chiesto di sbrigarsi con lo sviluppo di The Elder Scrolls VI a Todd Howard? Il prossimo episodio è ancora completamente avvolto nel mistero, pur essendo già da tempo attesissimo dalla community.